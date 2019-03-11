毛毛的！命理師2次煎魚出現翹尾便發生空難 巧合得嚇人

2019-03-11 18:45

〔記者李立法／屏東報導〕巧合得嚇人！命理師徐英忠9日煎2條吳郭魚均出現魚尾翹起現象，拍下罕見畫面傳給朋友留言說，1年多前同個鍋子煎3條吳郭魚也出現尾巴翹起，結果隔2天就發生知名導演齊柏林墜機空難，再次看見煎魚翹尾，讓他有不祥之感，難道又會發生墜機？想不到竟一語成讖，10日就發生衣索比亞空難，奪走157人性命，雖然發生在國外，卻讓徐英忠及友人感覺「毛毛的」。

退休物理教師魯台營表示，煎魚出現尾巴翹起屬正常物理現象，魚體各部位因受熱面積不同，會出現不程度的膨脹或變化，從科學的角度有許多面向可解釋，把它當成不祥的預兆或與災難連結，穿鑿附會的成份居多。

徐英忠說，他常幫人測字卜卦，也許是職業病使然，對一些不尋常的徵兆特別敏感，因妻子開餐館，他常幫忙煎魚備菜，2017年6月初他鍋子上煎的3條吳郭魚都翹起尾巴，因為是第1次看到這種現象，印象特別深刻，沒想到2天後就發生舉國震驚的齊柏林墜機空難，奪走3條性命，當時他並沒有特別的聯想。

徐英忠說，9日上午一如往常幫忙煎魚備菜，同一個平底鍋出現第2次吳郭魚翹尾的現象，讓他與上一次煎魚翹尾後發生的墜機事件產生聯想，晚間空閒時便將上午拍下的煎魚翹尾畫面傳給朋友分享，並留言說，心理有不好的預感，擔心又會生空難或其他天災，沒想到隔天衣索比亞就發生客機墜毀，奪走157條性命，巧合得令人吃驚。

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