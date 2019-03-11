樂陞案》2億元「現金」辦交保 許金龍今將獲釋

2019-03-11 16:06

〔記者楊國文／台北報導〕日商「百尺竿頭」收購樂陞違約破局案，台北地院以董事長許金龍一手主導這場證券詐欺大騙局，依證券詐欺等罪，重判許18年，並沒收7.4億元犯罪所得，高等法院改判12年徒刑，應沒收12億餘元，另准以2億元交保，許曾被高等法院准以2億元交保，但許聲請無錢辦保，高院日前第二度召開交保庭，仍裁定以2億元交保，並限制出境、出海，每晚向轄區警方報到，以監控其行蹤，今下午許的家人以現金2億元向高院辦理交保，許今將從看守所獲釋。

此外，檢方不服許獲交保，已向最高法院提起抗告，換句話說，許金龍還是有可能被羈押中，是否獲交保仍有變數。。

高院於去年11月29日改判為12年徒刑，並准予2億元交保，每晚8至9時須向轄區警方報到，但檢方認為許有逃亡之虞，立即提出抗告，最高法院尚未裁定；因許一直未籌出2億元交保，加上羈押期將於今（21日）天屆滿，且雙方均上訴三審，高院去年12月召開移審庭。

庭訊中，許金龍仍否認犯罪，並請求降低保釋金，「否則我根本沒錢辦理交保」；許的律師團主張，對照一審曾裁定許金龍以2億6千萬交保，因許籌不出錢，其中准以6千萬元的現金保、其餘2億元採人保方式代替，請求高院能同意將2億元保釋金降低至800萬元的現金保、其餘1億2千萬元採人保方式，許也願意提高每天向轄區警方報到的「頻率」，證明許無逃亡之虞，讓高院能安心。

不過，高院認為許金龍犯罪重大，且犯罪所得達12億元，諭知2億元交保屬適當處分，以許有逃亡之虞，當庭諭知將許收押。

日前，許委託律師再聲請交保，仍主張交保金太高，但高院認為許應以2億元交保為適當，仍裁定以2億元交保，並限制出境、出海，每晚8至9間向轄區警方報到，以監控其行蹤。

今下午3時15分許，許的家人在律師陪同下，拿著現金2億元向高院辦理交保，高院指示，許的家人辦保完成後，拿著釋票即可要求看所放人，預計許今將獲釋。

此外，檢方不服許獲交保，已向最高法院提起抗告。

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