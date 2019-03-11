交警涉酒駕錯騎民眾機車 隊長等遭連坐拔官

2019-03-11 15:15

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府警察局交通隊1名警員日前在新竹市餐敘後，疑似恍神一時不察，逕將民眾未拔走鑰匙的機車騎回家；警方追查赫見是「自己人」，儘管交警解釋騎錯車，但因涉犯公訴罪，警訊後仍函送法辦；竹縣警察局長張榮興聞訊震怒，除將當事人送辦，並連坐撤換管理失職的交通隊長廖肇國、副隊長及組長等人。

警方調查，這名資深交警2月20日晚間到新竹市與友人聚餐至清晨，疑似酒後精神恍惚，竟騎走路邊1輛取下鑰匙的機車，停放在住處地下停車場後，上樓呼呼大睡。沒想到，交警酒醒後，未立刻歸還機車，直到新竹市警方接獲民眾報案，過濾監視器追查5天，才在交警住處找到機車。

警方一查嫌犯身分，發現竟是「自己人」！儘管交警否認，但因涉犯公訴罪，警訊後函送法辦。

涉案交警解釋，當天準備從新竹市騎車回家，因身體不適，一時沒看清楚，而將民眾的機車誤認是自己的，才一路騎回家停放；交警否認酒駕。

不過此事傳開後，引起新竹警界譁然，身為人民保母且權管交通的警察，卻涉嫌侵占人民財產及酒駕，不但讓新竹縣警察局顏面盡失，更是做了最不好的示範。也因此，張榮興聞訊震怒，認此事嚴重影響警方正義執法形象，下令懲處交通隊直屬官警。

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