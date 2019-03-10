中研院宿舍大過年遭竊 嫌犯大搖大擺從大門離去

2019-03-10 18:13

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市南港區的中央研究院員工宿舍大年初二遭侵入行竊，偷走住戶具紀念意義的結婚金戒指、金項鍊及LV名牌包，警方根據監視器畫面鎖定兩嫌，前天到內湖一處民宅逮捕林姓、梁姓兩名男子，起獲毒品及道具槍，兩男表示因缺錢買毒才下手行竊，贓物已變賣花用，警詢後依竊盜、毒品罪嫌送辦。

警方調查，兩嫌是在大年初二趁住戶回娘家時，從浴室氣窗爬進屋內行竊，由於屋內無人，兩嫌大肆搜刮，偷走住戶的結婚金戒指、金項鍊及LV名牌包，價值24萬元，事後大搖大擺從大門離去，由於被偷的首飾具特殊意義，屋主夫妻倆回家發現後都很難過。

南港分局獲報組成專案小組，分局長張隆興更親自率員到場勘查及關懷被害人，除宣導居家安全防竊觀念，另指示同仁務必在最短時間破案逮人，專案小組調查分析研判，竊案應為慣竊或毒犯所為，經調閱監系統及清查轄內治安顧慮人口後，鎖定可疑對象，隨即前往內湖兩處民宅逮人。

警方調查，林、梁兩嫌均有竊盜、毒品前科，其中梁男還因毒品案遭通緝，警方同時在民宅內起獲道具槍、子彈、海洛因（1.4公克）及安非他命（60.79公克）等證物；警方先將兩嫌移送士林地檢署偵辦，另擴大清查有無涉及其他刑案。

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