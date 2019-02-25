教會牧師好心收留 他竟偷遍各教會

2019-02-25 10:16

［記者楊政郡／台中報導］1個多月偷騙台中市多家教會，利用教友眾多作禮拜之際、或是教友財物離身瞬間，下手行竊教會或牧師、教友所有的包包、電腦、奉獻包、手機及相機等等，損失數千到數萬元，但幾乎都留下他指紋或影像，31歲周男被依竊盜罪判1年及拘役60天。

判決書指出，周男（31歲）因無業流浪街頭，教會牧師收容讓他暫住在教會，也參與多次教友們的禮拜活動，但不思感恩，他發現牧師、教友沒戒心，讓他有作案機會。

2011年10月25日上午7時，在中市北區台中基督教會內，竊取李姓牧師奉獻包5只（內有現金1萬5千元）得手後，逃離現場，事後警方在奉獻包上採集到周男右中指指紋相符；同年11月11日上午8時，在同一教會又偷走李牧師現金2萬元及SONY牌攝影機1台（價值約3萬元），得手後隨即逃離現場。事後李牧師只讓周男賠償5000元就和解。

周男發現教堂的教友較無防備心，同年11月23日下午2時許，到中區台中衛理堂，竊得陳姓教友皮包1只，內有三星牌手機1支（價值約3000元）、身分證、信用卡、現金2500元等，得手後隨即逃離現場。

周男越來越大膽，同年11月26日上午11時許，又到西屯區貴格會台中中心教會，又偷到廖姓教友筆記型電腦1台（價值約5000元），同年12月1日下午6時30分許，又到基督教主愛靈糧堂，竊得涂姓教友筆記型電腦1臺。

周男偷得沒完沒了，同年12月13日晚上9時許，在台中市中心純福音教會，徒手竊取教會所有華碩牌筆記型電腦1台（價值3萬1000元）及SONY數位型相機1台（價值3萬元），得手後隨即逃離現場，由傳道士發現報警處理。

周男到案坦承犯行，法官審酌被告正值青壯年，沒有學習一技之長，反利用牧師收留機會，藉著參加教會活動名義，趁機竊取牧師或教友財物，審酌以部分和解，審酌被告高職畢業，目前兼職做電腦維修，月薪約1萬7000元，與一高齡的阿姨同住，判處1年及拘役60天。

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