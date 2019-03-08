載妹壓馬路太high毒果汁曝光 他竟說：明仔載的氣力...

2019-03-08 14:35

〔記者許國楨／台中報導〕台中市黃姓男子開車載女友壓馬路，因聊天聊到忘我等停紅燈時超越停止線被攔查，警方在車內找到K他命及小惡魔毒品果汁包時，黃男竟說，因工作壓力大，長期將毒果汁粉包當作能量飲料在喝，拿來提神，還順口引用是類似「明仔載的氣力，今仔日給你傳便便」的廣告詞概念，讓員警不禁啼笑皆非直嘆，真是夠了。

台中市警局保安大隊第一中隊前天下午巡經北屯區經貿路時，發現前方一輛豐田自小客停等紅燈時超越停止線，且駕駛見巡邏車靠近疑似想要逃跑立即上前攔查，此時29歲的黃姓駕駛神情緊張，面對詢問支支吾吾，加上車內飄出濃濃的K他命味，警方直覺有異，立即要求黃男與同車小他5歲的王姓女友下車出示證件受檢。

只是黃男才打開隨身包包，警方就發現結晶狀毒品2包，（重約5.54克），當場以毒品試劑檢測後確認是K他命毒品，另又在包包前方拉鍊袋內查獲小惡魔毒品果汁包4包（重46.76公克）。

黃男當場坦承吸毒供稱，因為工作壓力大，把毒品果汁粉包當作能量飲料在喝，拿來提神，還順口引用是類似「明仔載的氣力，今仔日給你傳便便」的廣告詞概念，才會染上吸毒惡習。

黃男說，當天開車載女友準備到市區逛街，行經該路段時可能因聊天太過開心，才會在停紅燈時超越停止線，沒想到竟引起警方注意盤查，王女則否認施用任何毒品，警方訊後將全案依毒品罪嫌送辦，並對王女採尿送驗，一旦呈毒品反應再進一步究責。

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