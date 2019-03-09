太平摩鐵被槍擊男子 警查出涉多起暴力恐嚇送辦

2019-03-09 10:56

〔記者蘇金鳳／台中報導〕日前太平地區某汽車旅館發生聚會糾紛扭打，導致38歲許姓男子遭槍擊中左大腿送醫，案經太平分局深入追查，發現許嫌等在地方多次滋事，7、8兩日兵分多路將許嫌等6人檢肅到案，計查獲改造手槍1枝、空氣槍1枝、鋁棒1支、K盤2個。全案依涉嫌組織犯罪、槍砲、恐嚇、傷害等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦，展現警方掃黑的決心。

台中市太平區2月27日一家汽車旅館傳出衝突案，其中許姓男子被槍擊中左大腿送醫，警方為制止還對空鳴槍，太平分局展開偵辦，發現許嫌等人涉及在地方多次滋擾案，平日結黨逞兇、聚眾滋事，涉及多起暴力恐嚇案件。

警方還查出許嫌於去年10月下旬，夥同手下邵嫌、陳嫌等人至某海產店內白吃白喝，恐嚇要插乾股，並與店家發生口角衝突，持酒瓶砸傷人。

對於許嫌等人結夥滋事，太平警方於7、8兩日兵分多路將許嫌等6人檢肅到案，計查獲改造手槍1枝、空氣槍1枝、鋁棒1支、K盤2個。

而全案依涉嫌組織犯罪、槍砲、恐嚇、傷害等罪嫌移送臺中次地方檢察署偵辦，並將持續擴大清查渠等不法事證。

為落實由中央到地方徹底打撃不法之決心，太平分局表示將持續掃蕩幫派等組織犯罪，對於聚眾滋事案件，除以快打警力迅速到場壓制，並指派幹部到場指揮，嚴正執法，貫徹公權力，對於現行犯以強制力即時逮捕，並深入清查滋事者及相關共犯背景資料，釐清鬥毆動機及鬥毆背後因素，持續擴大追查蒐證相關不法犯行，以組織犯罪檢肅偵辦。另呼籲民眾若遭恐嚇、暴力等情形，立即報案，警方必定將滋事份子繩之以法。

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