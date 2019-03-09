校友參加高中畢業舞會 趁機偷拍學妹裙底被活逮

2019-03-09 09:52

〔記者邱俊福／台北報導〕畢業於北市大安區一所知名高中的25歲賴姓男子，昨晚赴學校參加學弟妹的畢業舞會時，手機夾自拍棒方式，趁機偷拍畢業學妹的裙底風光，被現場其他男同學發現後當場活逮報警，北市警大安分局新生南路派出所據報逮回清查，共有4名受害人，依妨害秘密罪嫌移送檢方偵辦。

警方調查，賴男目前沒有工作，自稱會偷拍裙底風光，只是為了自己觀賞。而賴男的父親得知後，也趕到警分局了解，頻頻致歉。

警方說，昨晚6時許，該高中舉辦畢業舞會，採開放式讓所有畢業校友都能自由參加，賴男得知後便獨自前往，直至8時許現場有女學生發現，賴男在許多同學於舞池拍照留念時，有持夾有自拍棒的手機，偷偷放在女學生裙底，由下往上拍，行徑怪異，馬上告知其他參與的男友人。

現場參加的男學生馬上上前攔阻賴男，要求檢查手機，賴男見狀欲逃跑，立即被其他男學生合力壓制，並報警。

警方經清查賴男手機，發現有多段偷拍的照片、影片，漏夜陸續通知4名受害畢業女學生到場，經受害人提告後，將依法移送檢方偵辦。

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