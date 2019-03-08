男子倒臥跑步機猝死 健身房未裝AED急救挨告

2019-03-08 18:47

〔記者陳慰慈／新北報導〕一名60多歲退休周姓男子到健身房運動，突然身體不適倒臥跑步機，健身房緊急通報119，將周男送醫搶救仍不治，周妻怒告健身房兩名負責人未設置AED，也未幫丈夫作CPR造成他死亡，提告業務過失致死罪，但新北地檢署調查認為，周男有高血壓與心臟病，無法證明周男死亡與未用AED電擊及施作CPR有因果關係，且目前法令AED設置為「應設置」，未訂定相關罰則，因此今將蔡、黃姓負責人不起訴。

前年12月6日上午8時許，周男到新北市中和區一家健身中心使用跑步機，跑了50多分鐘，突然身體不適，「蹦」的一聲倒臥跑步機，王姓客人發現後通知工作人員，方姓櫃檯人員連忙撥打119，通知救護人員到場，但送醫急救無效，周男最後因心臟休克死亡，事後周妻對健身中心負責人蔡女及其子黃男提告，認為健身中心沒有安裝AED心臟電擊去顫器，也無合格急救人員對丈夫施以CPR，才造成丈夫來不及急救而過世。

蔡女出庭時表示，健身房實際運作要問兒子，她只是名義負責人；黃男則說，周男倒下時，員工有報警並叫救護車，也在救護人員來之前確認周男還有呼吸心跳，並幫忙止血，認為已盡急救責任，健身中心設立後有詢問過衛福部，衛福部表示尚在宣導裝設AED，並無罰則，未料公司還在找尋AED廠商時，就發生此憾事，現在健身房已設置AED。

檢方調查，周男本身有高血壓與心臟病，死因為心肌梗塞，雖儘早使用AED可降低該類病患到院前死亡率，但也不保證一定存活，而由美國心臟協會的相關統計資料，周男尚有舊梗塞病變、嚴重冠狀動脈阻塞，就算立即CPR、AED，也不能保證必然存活；中華民國心臟學會也指出，若是大面積心肌梗塞就算即使施以電擊、CPR，效果也不佳，難認周男死亡與未使用CPR、AED急救有因果關係，且目前政府僅規定健身中心「應設置AED」，未設也未明定相關罰則，因此將蔡、黃不起訴。

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