700萬賓士車沒摸到就壓成廢鐵 車主點播「心痛的感覺」

2019-03-08 16:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕因通運公司的葉姓司機懶惰，直接駕駛沒有掛牌的700多萬元賓士車上路，僅開4分鐘賓士車就被警方查扣，今天整輛車壓毀成廢鐵，進口這輛車的劉姓老闆說，「很傷心，這是很心痛的事情」，不過，他強調，對方（通運公司）已經賠償給他，至於賠償多少錢，他不願說，僅強調「不想再傷害他們（通運公司）了，這件事情已經落幕了。」

這輛賓士車，是2015年出廠的S550豪華房車，新車價900多萬元起跳，進口此車的劉姓車主，是台中市一家汽車百貨零件公司的老闆，他說，這輛車是客戶委託他辦理進口，亦即俗稱的「新古車代辦進口」，或「新古外匯車」，他的進口成本總計700多萬元。

這輛車是在前年（2017年）11月29日抵達基隆港，劉老闆委託通運公司（貨運公司），先將車從港口貨輪拖到貨車上，再運回通運公司，然後與其他汽車（俗稱併車）一起上大型拖車，運到彰化測試合格後領牌上路。

不料，通運公司的葉姓司機便宜行事，認為港口到通運公司僅3公里，葉男遂直接坐上賓士豪車，把車子開上路，剛行駛到馬路，就被巡邏警察發現沒有掛牌，員警鳴笛示意停車未果，追逐這輛豪車約800公尺，在離通運公司約1.9公里處攔停，葉男當時告訴警察「近近的而已」、「要先回去公司併車」，警方開罰並扣車。

劉老闆向台中地院提起訴訟，希望能挽回這輛豪車，免除壓毀的命運，他強調，沒有指示通運公司開上路，更沒有同意葉姓司機擅自把車子開到馬路上，通運公司與葉男的疏忽，不能轉嫁給車主承擔，且當時基隆大塞車，拖車只能暫停七堵區工建路，不過，一審認為警方查扣汽車等程序合法，判決劉老闆敗訴，劉老闆又再上訴台中高等行政法院。

二審認為，案發當時，基隆當地並無交通壅塞情況，葉男被攔查時，還告訴警察，他要開回公司併車，二審認為，劉老闆應承擔委任通運公司與葉姓司機的過失責任，判決劉老闆敗訴確定，劉老闆則於得知判決結果後說，「我的損失很大，心情很紊亂」

「很傷心！」劉老闆今天得知車子被壓毀，接受採訪時表示不想再談這件事情，因為這是件讓他心很痛的事，通運公司已經有賠償，他不願透露賠償金額，也不想傷害通運公司，此事已經落幕，繼續討論也沒有意義可言，希望一切到此為止。

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