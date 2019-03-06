福斯小鋼砲對決賓士G63 網友：紙箱撞坦克

2019-03-06 21:00

〔記者許國楨／台中報導〕一輛在車界有小鋼砲稱號的福斯轎車，今天上午行經台中市西屯區一處路口，撞上前方待轉、新車要價800萬起跳的賓士G63越野休旅車，福斯車頭幾乎全毀，賓士車則是後保桿掉落，網友看到撞擊影片紛紛留言，「什麼不撞，撞G car」、「紙箱撞坦克」。至於相關肇事責任，仍待進一步鑑定釐清。

有網友將撞擊影片上傳臉書社團，網友紛紛留言，「五星級撞擊測試」、「有得賠了」」、「根本一副要對決的樣子」、「自己的車頭要60萬，賓士的屁股要100萬」、「一台車撞一棟房子，當然是這樣的結果」。

警方指出，這起交通事故發生在上午8點多，22歲林男開著福斯自小客，沿西屯路內側快車道往玉門路方向行駛，直接撞上前方在路口準備左轉的賓士G63越野休旅車，這一撞非同小可，福斯車頭幾乎全毀，但賓士越野車只有後保險桿掉落。

所幸這起車禍僅造成42歲洪姓賓士車駕駛頸部輕微挫傷，但他婉拒就醫。警方獲報趕往處理，初步調查發現，林男當時疑分心看窗外街景，回過神來已來不及，在毫無煞車的狀態下直接撞上待轉賓士車，未注意車前狀況的肇責較大，至於兩人酒測值均為零，確實的肇事原因及責任歸屬，仍需進一步釐清。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/