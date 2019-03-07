餽贈公務員禮品 檢：與職務有關就犯罪

2019-03-07 23:58

〔記者吳政峰／台北報導〕台灣人生性熱情，遇到別人幫忙多會送禮感恩，就連過年看到清潔隊員收垃圾，也會包個紅包以示吉利，長期以來衍生出特殊的饋贈文化，但台南地檢署檢察官柯博齡提醒，只要禮品與公務員的職務有關，均可能構成行賄罪。

柯博齡舉出兩個案例，第一案是「不違背職務行賄罪」，一名建設公司老闆推了一個建案，希望建照能早日核發，便請人餽贈茶葉與水果禮盒給該單位的政風人員，政風人員把案子交由廉政署調查，該名老闆最後被依不違背職務行賄罪移送法辦。

第二案是「違背職務行賄罪」，一名包租公申報所得稅時漏報兩戶的租金收入，被稅務人員查出，他在補送相關文件時，在信封袋內裝入5萬元現金，希望稅務人員剔除其中一戶的租金收入，減少補稅金額，稅務人員未收錢，反通報廉政署，該名包租公最後被依違背職務行賄罪法辦。

柯博齡指出，第一案案主只是送茶葉及水果禮盒，希望案件能及早審核過關，並未要求公務員做出違反職務的處置，仍須負擔3年以下有期徒刑之刑責；第二案案主為了少繳稅，要求公務員違背職務護航，面臨的是1年以上7年以下牢獄之災。

柯博齡透過台灣司法人權進步協會呼籲，民眾若要對認真服務的公務員表達感謝之意，只要一句「辛苦了，謝謝您」即可，切勿施以實質餽贈，因為這樣做不是感謝，反而是害了他，自己亦因得面對涉嫌行賄的行政或司法調查，得不償失！

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