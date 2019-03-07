行走多家超商、銀行可疑 警逮2車手取出10多張卡

2019-03-07 10:17

〔記者廖雪茹／新竹報導〕24歲高姓、23歲呂姓2名車手，邊講電話邊奔走多家超商、銀行，引起警方懷疑，經一路尾隨，趁兩嫌準備搭計程車離開新豐火車站時，攔下盤查，果然在兩人身上起出手機數支及提款卡十多張，全案依詐欺案移送新竹地檢署偵辦中。

新竹縣政府警察局新湖分局執行「打詐」、「斬手」專案，繼日前查獲2名車手後，6日下午１點許，山崎派出所警員發現車手高嫌 東張西望、神情慌張、 拿著電話徒步走在火車站附近的超商、銀行提款機，意圖提領金錢。

警員一路尾隨嫌犯2、30分鐘，車手見事蹟敗漏，正準備在新豐火車站前搭計程車離開時，警員趕緊上前攔車盤查。

警方表示，高嫌及呂嫌坦承犯行，身上起獲手機數支及提款卡十多張， 所幸尚未領款得逞。

警方呼籲常有民眾為貪圖暴利，而自願擔任詐欺集團車手，遭警方查獲後遭被害人求償大筆金額，呼籲民眾勿貪小利而犯罪，得不償失。

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