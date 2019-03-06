陳佩琪怒告三立求償500萬 判決敗訴

2019-03-06 11:24

〔記者溫于德／台北報導〕三立電視台談話性節目「54新觀點」，去年5月25日質疑柯文哲申報財產不實，事後引起柯妻陳佩琪不滿，狀告節目主持人陳斐娟、來賓曾勁元律師，並要三立負起責任，除連帶求償500萬元以捐贈公益團體，也要求在三立官網顯著位置刊登道歉啟事3個月。台北地院今天上午審結，判決駁回，可上訴。

法官認為，被告所謂僅侵害柯文哲、未侵害陳佩琪，因此判決敗訴。

全案上月13日開庭時，未到庭的陳斐娟委由訴訟代理人再度質疑陳佩琪提告不適格，實體上也無理由；同樣未現身曾勁元則由律師辯稱，節目上言論並未涉及陳佩琪，對象均僅柯文哲本身。

但陳佩琪委任律師林智群強調，柯文哲財產申報均由陳佩琪負責，怎會與柯妻無關？

至於親自出庭的陳佩琪則說，柯文哲婚後第一天就將存摺與印章交由她管理，連柯兩度參選市長時的財產申報書也都出自她的手，當然有權利提告。

陳佩琪接著說，醫療工作忙碌的她，習慣性於週末上網搜尋關於丈夫柯文哲被報導的訊息，因此，直到去年5月底才見到陳斐娟質疑柯「2200萬怎麼來的？」

陳佩琪解釋，2014年柯文哲首度參選市長時，已將夫妻自然人憑證攤在陽光下，藉此可見兩人每年總收入約750萬元至850萬元間，所以，夫妻從醫30年來，稅後自然會有2億元收入，令她不解的是，依陳斐娟財經專家背景與曾勁元曾任檢察官身分，難道不懂？為何會如此汙蔑？

陳佩琪隨後哽咽表示，陳斐娟後來雖邀她上節目澄清，但她無法接受的是，「被又黑又臭又濃的糞水潑了以後，還叫她自帶一桶水在一堆『柯黑來賓』面前將自己洗乾淨」，且她上網看三立節目當日，恰是家父逝世兩周年日子，父親在世時以她和女婿為傲，加上自己在職業上獲得很大成就感，完全無法接受遭誣指。

愛小孩甚深的陳佩琪更說，家中小孩正值20歲年紀，活在人手一支智慧型手機時代，還要擔心外人是否質疑小孩是被「用黑心錢養著」；且她本身有為公益基金會代言，也會擔心基金會或病患家屬認為她賺黑心錢。

陳佩琪最後反問，若節目早握有夫妻財產申報不實證據，大可向監察院檢舉或提告，但節目卻選在柯文哲二度參選市長時才播出不實言論，「照三餐、睡前宵夜、飯後甜點打擊」。

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