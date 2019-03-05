聽敲門聲是警察！販毒男子飲彈自盡

2019-03-05 18:54

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化46歲詹姓男子因販毒遭通緝，躲藏永靖鄉一處友人家，彰化警方今日下午4點半進行跟監圍捕，正好有一對男女在買毒，警方控制該對男女後敲門示意詹男開門，詹男一聽到是「警察」，馬上舉槍自盡，員警馬上破門將詹男送往急救，仍失血過多身亡。

彰化刑大表示，詹男販毒遭通緝，警方鎖定多時於今日前往拘捕，下午在詹男躲藏處埋伏，發現洪姓男子前往買毒，待洪男走出後，先進行控制。洪男供出詹男就在屋裡，由員警上前敲門，表明是警察，詹男聽到馬上關閉全部電燈，不久屋內傳出一聲槍響，警員研判詹男舉槍自盡，立即破門而入。

彰化刑警大隊副大隊長林世明表示，詹男飲彈自盡，彈孔從右邊太陽穴進左邊出，立即送往員生醫院急救，仍於18點18分不治身亡，詹男躲藏處散布注射器與海洛英、安非他命等毒品，詳細數量仍在清點。

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