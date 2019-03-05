輔大教授遭控師生戀劈腿 匿名畢業生再爆「約會強暴」

2019-03-05 15:54

〔記者周湘芸／新北報導〕輔仁大學哲學系教授沈清楷上月1日遭畢業女學生在Dcard論壇貼文控訴劈腿、傳染性病，該名女學生近日接受《壹週刊》專訪，更爆與沈男「第1次性關係是約會強暴」。對此，沈清楷也透過手機向該媒體回應，認為此說法應為「不實指控」。輔大目前已成立性平調查小組調查此案。

輔大教授︰不實指控

受害女學生近日接受《壹週刊》專訪，除淚訴當時遭沈清楷約會強暴，也回憶2015年首次認識沈的過程，她說，當時選修沈開設的《當代法國哲學》，在某次課程中，因和沒帶課本的同學一起看，課後沈便透過臉書傳訊說道「謝謝妳，借書給同學」，2人因此有了網路互動。

該名女學生控訴，沈清楷第2次邀請她到家中時便試圖產生親密的肢體接觸，但都被她拒絕。直到2015年12月19日沈清楷再次傳訊邀她「一起來取暖」，她便提議可以一起看法國動畫電影《奇幻星球》，沒想到，到了沈家後，卻直接被帶進臥室。

她表示，電影看到一半，沈便提議關燈睡覺，隨後就直接撲上來，親吻她、摸她下體，雖然當下閃躲拒絕，並稱「不想在師生期間發生關係，等畢業後再說。」但沈清楷卻說「我們現在搞跟畢業後搞並沒有不同」、「我現在就要先搞你」，最終趁她凌晨睡著後，強脫內褲，硬上得逞。

對此，沈清楷則透過手機簡訊向《壹週刊》回應，他已委託律師處理本案件，本不應對外發言，但仍認為「約會強暴」應為匿名不實指控。輔大校方目前也已組成性平調查小組展開調查。

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