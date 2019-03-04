8旬妻照顧92歲臥床病夫累倒送醫 他奮力爬起實現一生諾言

2019-03-04 23:47

〔記者黃良傑／高雄報導〕80多歲歐奶奶照顧長年生病臥床92歲老伴，鄰居久未見她出門，敲門、電話關心無人應答，屋內傳求救喘息聲，原來歐奶奶血糖太低倒臥客廳，屋內又反鎖，員警獲報救人，重聽臥床的劉爺爺見老伴送醫，竟用盡全力起身，踏出緩慢蹣跚步伐要伴妻到醫院照顧，令暖警、消感動破例同意，並扛下「護老」責任。

警方獲報新興區公寓3樓內，一名80歲歐姓老婦人反鎖於家中，房內有傳出虛弱的喘息聲，原來老婦人身體不適倒臥客廳，由於大門深鎖久未見到兩老，居家照顧服務員上門關心，察覺不對勁，立刻求助鄰居，鄰居敲門、電話狂叩都無反應，眾人心急如焚，只好報警處理。

暖警陳東海、李素珍會同消防隊、救護車火速趕往搶救，熱心鄰居請來鎖匠開鎖，一行人衝後屋內，只見歐奶奶倒臥客廳地板上，臉色蒼白、聲音虛弱，救護人員立即將她抬上擔架，準備送往大同醫院急救，此時，員警發現原來最焦急的，其實是臥床難起的92歲劉爺爺，他奮力要起床身，員警見狀上前扶持一把。

劉爺爺堅持自己站起身，要求隨車陪老妻到醫院，要實現「照顧她一輩子」的承諾，救護人員原本評估判斷老翁體力和身體狀況，不適合外出，因長期臥病在床起身、站立都困難，更不用說要到醫院照顧人，深怕造成另外的突發意外。

但劉爺爺護妻心切的精神，感動現場所有人，夫妻倆感情深厚、鶼鰈情深，無不令人動容，最後救護人員同意讓老翁陪同上救護車，暖警也扛起護老的重任，協助護送劉爺爺隨同前往醫院陪伴，警、消合力完成了這趟感動的救護行動，暖警也連絡上在外地工作的女兒，趕來醫院照顧兩老。

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