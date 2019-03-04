為了孩子學費、還債 他搶完玉山銀行趕去郵局匯款

2019-03-04 22:02

〔記者徐聖倫／新北報導〕41歲葉姓男子今下午至新北市板橋區遠東路玉山銀行持玩具槍搶劫，他一亮槍嚇退保全、行員，翻進2號櫃台搶走50萬現款在翻出櫃台逃出銀行，整個過程僅僅60秒。警方循線在4小時內於中和區華順街某連鎖超市前將他逮捕，警方初步了解葉嫌是為了還債故而行搶。

據了解，警方將葉嫌逮捕時，身上僅剩17萬現款，葉嫌表示現金都拿去郵局臨櫃、ATM匯款還債，警方也確認他身上確實有一堆本票。

據了解，4日下午3時許葉嫌身著外套、牛仔褲，頭戴3/4罩式安全帽、戴紅色口罩，一進入銀行內就掏出事先準備的玩具手槍，一言不發對著櫃檯揮舞，行員一看紛紛後退，一旁保全本欲制止，但上前一看發現是槍，身上又沒有任何武器，只能作罷。

只見葉嫌迅速翻過2號櫃台，開了抽屜拿了5疊現金共50萬元，後循原路翻出櫃台，整個過程就1分鐘，沒有人來得及反應，他已經出銀行大門騎上機車落跑，警方趕抵時葉嫌早已不見人影。

保全向警方說，早上就有看到類似的身影不斷在銀行外步行徘徊，當時就覺得可疑，結果下午就被搶。警方調閱監視器，發現葉嫌機車車牌用封箱膠帶擋住，往土城方向逃逸，晚間7時許在中和區華順街1處超市前將他逮捕。警方說，葉嫌還將外套反穿以避查緝。

據了解，葉嫌犯案用的機車是向友人借來的，他行搶得逞後回家換騎父親的機車，但這一切都被沿路的監視器拍下，警方得以鎖定葉嫌去向。葉嫌向警方表示，他有妻子與2個孩子，一個大班、一個小學，自己又欠了一堆債，經濟實在拮据所以才會行搶。

至於詳細到底積欠什麼債務，由於進入夜間停止偵訊階段，將待明日上午在行製作詳細筆錄以釐清。警方將依強盜罪嫌進行偵辦，訊後即移送新北地檢署。

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