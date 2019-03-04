板橋玉山銀行遭搶 歹徒持槍搶走50萬逃逸

2019-03-04 16:20

〔記者徐聖倫、曾健銘／新北報導〕新北市板橋區遠東路玉山銀行分行，今日下午3時許驚傳遭搶，1名頭戴安全帽的歹徒持槍入內行搶，短短不到5分鐘就搶走50萬元現金，隨即逃離現場，所幸未造成人員傷亡，目前警方已封鎖現場並全力追查搶匪。

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