王傳家通姦案辯論 律師爆王傳家過年拒讓子女回家祭祖

2019-03-04 19:50

〔記者張文川／台北報導〕前職棒球星王傳家，前年11月被胡姓妻子控告與杜姓女粉絲通姦，台北地院今天開庭辯論，王傳家和杜女仍否認通姦，王傳家還向法官兩手一攤說：「我就沒有犯罪啊」，王妻的委任律師當庭爆料指出，今年農曆年王傳家拒絕讓平時由胡女照顧的一對子女回家祭祖，蒞庭檢察官批王傳家通姦事證明確仍狡辯，「犯後態度不佳，忝為公眾人物」，建請法官從重量刑。全案定3月25日下午宣判。

48歲王傳家多次代表國家棒球隊出征，是卡達杜哈亞運的金牌國手，現為鶯歌工商青棒隊教練。胡女去年8月委由律師遞狀向王傳家和杜女提起附帶民事求償200萬元，法院多次調解仍破局收場。

前年11月4日清晨5點多，王妻與陳姓友人到新北市三峽區台北大學附近的出租套房抓姦，拍到王傳家與杜女全身赤裸站在床邊的影片，現場錄影顯示王傳家的下體處於勃起狀態，床上有一團使用過的衛生紙，但王妻要拿時被王傳家奪走，陳男做證說在門外有聽見女子呻吟聲約3至5分鐘，以及男子輕聲說話的聲音。

王妻告2人妨害家庭，北檢起訴2人，杜女也反控王妻侵入住宅、強制罪，目前在北檢偵辦中。

王傳家今答辯時只說「我就沒有犯罪啊」，其餘由律師答辯，王、杜的律師都主張現場影片是侵入住宅強制拍攝所取得，依毒樹毒果理論，證據來源不合法，不應列為證據，且陳男的立場與王傳家對立，證詞不可信，全案欠缺王男與杜女「性器接合」的直接證據，應判無罪；且通姦罪以刑罰介入私人感情與婚姻，侵害人權和性自主權，有違憲之虞，建請法官停止審判，聲請釋憲。

蒞庭檢察官黃正雄論告指出，王傳家身為職棒名人，王妻難過痛苦地前往捉姦而拍到丈夫不堪入目的畫面，還被小三控告侵入住宅，這讓元配情何以堪？現場畫面證明王傳家當時處於性興奮狀態，證人證詞也很明確，雖然衛生紙證物被取走，但實務上仍有許多類似案例被法院認定構成通姦的實例，王傳家和杜女犯後仍矢口否認，「把所有人當做初出社會的人，辯說是蓋棉被、純聊天，難以令人信服」，而王傳家在抓姦現場還辱罵妻子，犯後態度不佳，建請法官從重量刑。

告訴人王妻未到庭，她的委任律師表示，王傳家犯後態度「甚差」且不思悔改，王夫妻所生的一對兒女，平時由住台中的王妻照顧，已讀高中、大學，今年農曆年王傳家竟拒絕子女回台北家祭祖，把他對妻子的惡劣態度延伸到子女身上，不配為公眾人物的表率。

對此，王傳家解釋，妻子平時就不讓小孩回台北家，也不讓他回台中整理東西，不是他不讓小孩台北家過年，是他父親建議是否等到案件告一段落再讓他們回來，他每月都有付子女的生活費、學費。王妻的律師補充，提起此事是因王妻覺得兒女心裡已經受傷，希望為人父母的雙方能和平落幕，不要再波及孩子。

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