土城驚傳槍擊案 1男身中3槍送醫

2019-03-04 18:27

首次上稿 18:01

更新時間 18:27

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市土城區立德路74巷7號前，今日下午5時許驚傳槍擊案，1名年約40歲的男子疑似與人發生糾紛，遭人開槍擊中左後背部，警消獲報趕抵現場，發現該名男子身中3槍，所幸意識清楚，目前已將他送醫搶救，警方也趕抵封鎖現場調查中。

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