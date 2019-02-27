行刑式槍殺麥寮五金行老闆 主嫌遭判無期徒刑

2019-02-27 19:30

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林麥寮去年發生行刑式當街槍擊案，丁姓五金行老闆當街斃命，引發輿論譁然，全案經雲林地方法院審結，今天重判開槍主嫌黃建豪無期徒刑，其餘共犯分判5個月徒刑至7年不等。

發生在去年6月15日夜間麥寮鄉一家五金行丁姓老闆被當街開3槍斃命，警方成立專案小組偵辦，逮獲經營H酒店的黃建豪，疑因酒店財務糾紛引發殺機，由於手法凶殘，加上是累犯，雲林地院依殺人罪重判無期徒刑，褫奪公權終身。

雲林地院指出，被告黃建豪雖辯稱無殺人故意，但經查證黃建豪是有計謀犯案，且就是站在被害人面前，近距離射擊被害人頭部，足以認定有致被害人於死的殺人犯意，也未為任何賠償或提出賠償方案，又涉犯非法持有、出借可發射子彈具殺傷力槍枝罪、累犯，應執行無期徒刑、褫奪公權終身併科罰金8萬元。

另外共犯林水源、陳柏蒼、許偉峰、粘士仁、許清竣、林峻緯、蔡佳霖、許銘學、許添盛、莊雅娟、蔡士榤、陳雅欣等人分別違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪，並在黃建豪殺人後，分別有湮滅、隱匿證據、使人犯隱避、藏匿人犯等犯行，院方分別判刑。

其中林水源共同犯非法持有可發射子彈具殺傷力之槍枝罪、累犯，判處有期徒刑3年6月併科罰金6萬元；陳柏蒼應執行有期徒刑4年併科罰金7萬元；許偉峰3年3月併科罰金2萬元；粘士仁3年2月併科罰金2萬元；許清竣幫助犯殺人罪處有期徒刑7年；林竣緯犯湮滅刑事證據罪處有期徒刑6月；蔡佳霖、許銘學、許添盛均犯隱匿刑事證據罪各處有期徒刑5月；林彥存應執行有期徒刑8月；莊雅娟犯使人犯隱避罪處有期徒刑6月；蔡士榤犯藏匿人犯罪、累犯處有期徒刑6月；陳雅欣無罪；許偉峰、許清竣其餘被訴部分無罪。

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