蘆洲驚傳槍擊案！男左胸中彈 走到台北中興醫院求救

2019-02-23 22:54

〔 記者王宣晴／台北報導〕今晚9點左右，44歲男子走路到台北市中興醫院就醫，醫院診斷後發現男子左胸中彈，趕緊將他轉往馬偕醫院救治，目前仍在急救中。警方初步了解，男子在新北市蘆洲的疏洪道遭人開槍，但警方並未接獲報案，目前趕往醫院釐清案情中。

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