為了一句「不曉得我大哥是誰？」小弟持散彈槍開轟

2019-02-27 07:22

〔記者王捷／台南報導〕台南昨天發生一件槍擊案，表面上周姓受害者供稱是因為按了喇叭，導致嫌犯不爽連開9槍，不過事實上是為了保住大哥的名號。

26日凌晨1時許發生一間槍擊案，被害人周姓男子自稱到海邊玩，遇到一輛轎車擋在前方，按了一聲喇叭結果被開了9槍，起初警方只宣布這些訊息，不過據了解周男的轎車是被兩輛轎車包圍，且是預謀過後的槍擊案，原因要追溯到兩派不同勢力。

中西區勢力與安南區勢力的兩名兄哥，最近剛服刑完出獄，兩人都急著想浮上檯面，各自都帶一批小弟，不巧的是，中西區的小弟，與安南區的小弟不明原因口角，各自嗆出自己大哥的名號，結果安南區的勢力佯裝不知道中西區的名號，一句「你不知道我大哥是誰嗎？」惹來雙方火拼。

兩派兄哥先各自在臉書互嗆，還引來東區勢力的關心，最後三方都刪掉了PO文，結果底下的小弟開始大哥名號保衛戰，在幾天前，兩派約好談判，結果安南區的人馬躲進派出所，被中西區的勢力嘲笑。

兄弟談判最忌諱投靠警方，再次醞釀新的糾紛，沒想到冤家路窄，所屬安南區勢力的周男到舞廳喝酒時，正巧被中西區的小弟發現，周男也發現苗頭不對，掉頭走人，中西區這一方緊急支援兩輛車，在適當時機夾擊開槍。

據了解，中西區派系的兩台車，一輛拿著散彈槍，一輛拿著土製手槍，對著周男往死裡打，周男被散彈槍的鋼珠彈打到頭部，起先被送到小醫院時，小醫院還不敢收，轉到大醫院後院方通報警方懷疑周男受到槍傷，才讓槍擊案曝光。

至於背後複雜的人際關係，警方私下坦承中西區兄哥的確與一名涉嫌殺人案的角頭有熟識，目前正在以人際關係策動中西區勢力出面投案交槍交人。

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