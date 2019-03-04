醫院外包清潔工新到職 不爽工作分配痛毆同事

2019-03-04 18:22

〔即時新聞／綜合報導〕台北市松山區八德路二段台安醫院，昨（3）日發生1起暴力事件，該醫院外包的1名清潔公司男員工，因新到職不滿自己的掃除分配任務就對同事大打出手，警方到場後還氣燄高張地嗆聲，令網友們感到相當傻眼。

民眾將事發影片上傳到臉書社團「爆料公社」並指出昨（3）日中午12點5分，許多在台安醫院心臟功能檢查室外頭等待的民眾，均有看到1名外包清潔公司員工被打，動手的男子是他來上班才7天的新同事，「只是不滿被要求打掃而打人」，且完全不在乎旁人眼光與勸阻。

院方警衛對此立刻到場處理，同時通知警方前來，不料員警抵達後竟被動粗男子嗆聲「是我是流氓，還是你是流氓？」、「我親戚也是警察，沒在怕啦」，誇張的場景令PO文民眾擔心該名男子「會不會哪天因為不爽而隨機砍人or隨機殺人？」

網友們紛紛譴責該名男子的行徑，相繼留言表示「他是有菜花嗎？」、「幹清潔公司的耍流氓」、「尻他幾拳，讓他知道誰比較會打」、「臉也長的太雖洨了吧」、「是不是該吃藥了」、「有正義軍團出動嗎？」、「一下說盡量錄，一下說你在錄什麼」、「他自己因為害怕在裝腔作勢」。

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/