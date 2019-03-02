台灣燈會民眾脫序行為多 「燈座當餐桌」還罵哭工作人員

2019-03-02 20:00

〔即時新聞／綜合報導〕屏東舉辦台灣燈會，228連假期間湧入大批人潮，前2天都超過160萬人次參觀，統計試營運至昨天共15天，入園人數突破千萬人次大關。沒想到卻傳出有民眾破壞燈會的設施，不聽勸導還反嗆燈會工作人員，甚至還有工作人員在引導民眾時被罵哭。網友見狀痛批，「台灣最爛的風景」。

昨天網友在臉書「爆料公社」貼出數張照片表示，有些參加燈會的民眾踩踏園區的燈飾、抽菸亂丟菸蒂導致流動廁所的塑膠洗手台熔化，還有許多民眾把燈會的燈座當成餐桌，放上食物在上面享用，「規勸不聽還反嗆工作人員」。

該網友還提到，工作人員在引導民眾時被當出氣筒承受怨氣，「一堆工作人員被罵哭，還有人慫恿民眾不要照著排隊動線，直接把動線打亂，交通接駁時被圍剿，還聽到被國罵」。

「不破壞台灣最美燈會，不破壞台灣最美素質」，這名網友強調，希望參加燈會的民眾能遵守秩序和約束自己的行為，也呼籲大家應該向「所有辛苦的燈會工作者及團隊致敬」。

網友見狀紛紛批評，「台灣最爛的風景」、「一堆沒規矩的人」、「跟中國人沒兩樣了呀～最美風景是人??！！」、「沒水準的人你們不配參觀燈會」、「台灣亂象的根源！就是每個人都太以自己為中心！」。

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