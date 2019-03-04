可惡竊賊！偷機車代步 竟從高雄往返嘉義操到爆胎

2019-03-04 15:10

〔記者黃良傑／高雄報導〕賴姓男子涉嫌偷機車代步，還遠從高雄騎回嘉義老家，再從嘉義騎回高雄，途經內門區台3線時故障，因爆胎拋錨便棄置路旁，高市警方獲報找到贓車，經調閱路口監視器鎖定賴嫌，最後在仁武區附近找到賴男，他坦承不諱，新興分局今依竊盜罪嫌函送法辦。

警方今指出，五福二路派出所上月16日接獲報案，被害人周男（25歲）到體育用品店上班，將機車停在路邊停車格內，直到下班回家時卻找不到機車，翻遍身上衣褲，猛然發覺自己可能忘記拔鑰匙。

警方獲報後立即調閱監視器，經調閱周邊行經的可疑人士，發現一名嫌疑人行經機車旁時，見機車鑰匙未拔，故意步行至捷運出口站旁換裝後，再折返原地偷走機車。

專案人員積極調閱路口監視器，發現該嫌騎乘失竊機車時常出沒仁武一帶，賴男（48歲）涉嫌重大，經專案人員至仁武區埋伏，後來機車又在內門區尋獲，警方再倒追贓車行蹤，果然查出賴嫌涉案。

賴嫌到案後坦承機車竊盜犯行不諱，但辯論只是經過機車旁時，見鑰匙未拔貪圖一時之便，才將這輛機車當作代步車騎走，警方呼籲民眾騎車出門千萬不能大意，要養成隨手拔機車鑰匙的習慣，切勿讓竊嫌有機可趁。

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