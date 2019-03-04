遇強盜失財200萬沒報案！ 4個月再引歹徒上門

2019-03-04 14:18

［記者楊政郡／台中報導］綽號「牛董」的杜某，曾被強盜而失財200萬，他竟未報警，4個月後蘇男得知後，夥同3男子強押杜男上車後，除搶走他身上2萬5千元現金，強逼簽下200萬本票才讓他走，這次學乖了報警處理，要求回家吃心臟病的藥，趁機報警處理，經法院通緝主謀蘇男到案，台中地院依結夥強盜判蘇男7年10月徒刑。

台中地院判決書指出，蘇男（33歲）得知杜男（綽號「牛董」），在2011年7月曾遭人強盜200萬元得逞，而杜男未報警處理，可見杜某財力頗豐，認有機可乘，與綽號「阿斌」、「阿斌」的友人及另一男子，同年11月11日上午8時許，由「阿斌」駕車搭載蘇男等人，尾隨杜男，在某全家便利商店前，強押杜男上車，隨即開車離開現場。

在車上蘇某誆稱杜男上次被拿走200萬，拿走之人沒上繳公司，人已經被公司找到，要杜男配合到高雄指認、對質，杜男發現不對，表示其有心臟病需吃藥，要求讓他返家，蘇要求簽立本票200萬元才可返家，要求杜交出身分證及健保卡，杜男年逾60歲不敢反抗，依歹徒指示行事，蘇看到杜腰包內有現金2萬5千元，隨即取走，杜交出身分證及健保卡，還簽下面額各50萬元共4張本票。

後來因車上沒印泥，臨時又在超商買印泥蓋上指印，同日10時許才載杜男返家吃藥，「阿斌」載杜男返家，要求他吃過藥必須馬上回車上，要一起回高雄，杜某這次學乖了，立即報警處理請求保護，「阿斌」接不到人也離去，同日下午13時許，歹徒之一打電話給杜，要求他出面處理本票事宜，警方循線查獲上情，並通緝蘇男到案。

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