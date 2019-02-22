闖民宅遇到超強阿嬤 歹徒苦躲10分鐘等警方來救他

2019-02-22 19:35

〔即時新聞／綜合報導〕阿嬤太兇悍！美國一名歹徒日前闖入一處民宅，被該住宅中的79歲阿嬤撞見，結果阿嬤不但不驚慌，還開槍將歹徒逼到住宅二樓不敢下來，約10分鐘後警方趕到現場，才將驚慌失措的歹徒逮捕。

綜合媒體報導，這起事件發生在本月12日，美國喬治亞州一名阿嬤發現歹徒漢斯（Hans Rogers）正闖入自家後門，她立刻打電話報警，待漢斯闖入後，阿嬤更正面迎向歹徒大喊「來吧！我有些東西要送給你」，隨後朝漢斯的頭開槍，讓差點遭射殺的漢斯嚇得躲到民宅二樓的窗台，咒罵阿嬤：「臭賤人，你真的想要射死我」！

而把漢斯逼上二樓的阿嬤，更直接站在一樓大罵：「我就在這裡，等你下樓時，我要轟爆你的大腦」！並且開了第二槍威嚇歹徒。雙方對峙了10分鐘左右，警察趕到現場，當場將快被嚇死的漢斯逮捕。

這名阿嬤的女兒知道此事後，也大讚媽媽非常勇敢。她表示，「我不知道如果是我在這種處境，能不能做出一樣的事情」，她接著說，「我的母親是一名非常堅強的女性，如果我媽要射他，他早就被射中了，我媽媽只是想要把他趕走而已」。

遭搶當時完整音檔

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