拿弟名下房屋設定借款 姊判刑1年10月

2019-03-04 14:14

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名趙姓女子缺錢花用，知道胞弟長期在國外，印章委由她保管，有機可趁，竟向地政事務所謊稱弟弟的不動產權狀遺失，申請補發，再以補發的權狀設定抵押向人借款90萬元花用，趙弟返國要賣房產才發現被人設定抵押借款，提告查出胞姐涉案，高雄地院將趙女依偽造有價證券罪判刑1年10月。可上訴。

判決指出，趙姓男子因長期在國外工作，未成年子女仍在國內就學，乃委託胞姊趙女代為照料，並授權趙女得以趙男之名義，辦理就學或就醫等一切必要行為，將其印章交予趙女保管使用。

未料，趙女因急需金錢周轉，竟將胞弟所有、坐落高雄市的房產所有權狀，向不知情的鹽埕地政事務所申辦遺失補發得手，並持以向張姓男子謊稱弟弟要借錢，辦理設定抵押120萬元，自己充當連帶保證人，盜蓋胞弟印章，借款90萬元花用。

全案直到趙男返國，欲委託仲介出售房產時，始發現已遭人設定抵押權，而知悉上情。

高雄地院一審將趙女依偽造有價證券罪，判刑1年10月。可上訴。

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