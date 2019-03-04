雲林職校男女無照酒駕騎車 遭酒駕轎車撞擊後雙亡

2019-03-04 13:30

〔即時新聞／綜合報導〕雲林縣斗南鎮大同路在昨日（3日）凌晨1點40分發生一起死亡車禍，一名19歲林姓職校男學生騎車載著17歲史姓女乘客，遭到溫姓小客車駕駛酒駕追撞，兩人當場被撞得倒地不起，林姓騎士經抽血檢查後發現有酒精反應，且經查核後無駕照，林姓騎士和史姓女乘客送醫後皆宣告不治，溫姓小客車駕駛酒駕被依公共危險罪移送地檢署偵辦，裁定5萬元交保。

根據《蘋果日報》報導，當時21歲的溫姓小客車駕駛由虎尾KTV往斗南方向行駛，行經斗南鎮大同路與世居巷口時撞上騎機車的林姓騎士，由於撞擊力道猛烈，自小客車右側車頭嚴重損毀，機車車身嚴重扭曲，椅座置物箱也被撞到彈出，兩人倒地不起。

事發後史女送往虎尾若瑟醫院搶救後宣告急救無效，林男則是急救至當日下午不治。警方指出，事件雙方經檢測都有酒精反應，溫姓駕駛酒測值為0.43毫克；雲林台大虎尾分院對林姓騎士抽血檢測，換算呼氣值為0.44毫克。

警方調查後發現，林姓騎士並無駕駛執照，而兩名死者都是職校學生，為朋友關係；溫姓駕駛經過初步偵訊後依公共危險罪與過失傷害致死罪移送法辦，車禍肇事原因目前由雲林縣地檢署檢察官指揮調查中。

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