房東傻眼！租客欠繳房租落跑 還用三秒膠封死全屋插座

宋姓男子欠房租落跑，還用三秒膠把屋內插座全封死。示意圖。（資料照）

2024/11/21 13:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕宋姓男子欠繳2個月房租，房東期滿要求還屋，宋無聲無響落跑，房東回到房子一看傻眼，整間房的插座都被宋男用三秒膠封死，冷氣、冰箱電線也都被剪斷，房東報警，宋否認涉案，辯稱大樓進出複雜，不是他幹的，但法官認為，整棟大樓除了宋男租的套房被破壞，其他房間都沒受損，因此不採信他的說詞，依毀損等罪判他徒刑4月，得易科罰金。

判決指出，宋姓男子向李姓房東租房，租約期一年，宋男原本都按時繳交房租，但租期剩兩個月時，宋男失去連絡，房東多次試圖約他出面點交返還房子，但宋男都不讀不回；房東回房子一看，發現宋男早已落跑，且屋內冷氣機電線、電視機電線、冰箱電線、HDMI電線、網路線都被剪斷，室內開關盒插座、網路線插座、洗臉台塞子也都被三秒膠灌入。

請繼續往下閱讀...

房東氣炸報警，高雄地方法院審理時，宋男否認涉案，反責怪租房期間，房東常未經同意就入屋修繕，且大樓出入複雜，自己賺的錢遠超過被破壞物品的價值，自己沒有理由和動機破壞。

法官查閱宋男的經濟狀況，發現他原本存款逾10萬元，然而租期滿的前4個就僅剩約3萬5000元，租房期滿的那個月存款僅剩17元，往後數個月月底結餘均僅數十元，可見他存款拮据，不像他自稱的「未積欠房租、並不缺錢」，且整棟大樓除了宋男租的套房被破壞，其他房間都沒受損，因此不採信他的說詞，依毀損等罪判他徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法