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    5億高中生配偶出庭遭嗆「只會跟法官假哭！」竟動手扯下女子口罩

    夏男怒指嗆聲民眾。（民眾提供）

    夏男怒指嗆聲民眾。（民眾提供）

    2024/11/21 13:59

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市賴姓5億高中生墜樓死亡案，賴的配偶夏朝源因涉假結婚，一審被依偽造文書罪判刑，夏男提起上訴後，今天上午到台中高分院開庭，他九度穿著同款水藍色上衣庭訊後，遭到聲援賴生團體嗆聲「只會跟法官假哭！」、「沒有結婚真意」等語，竟動手扯掉其中1人口罩，一度爆發衝突。

    此案夏朝源在刑事部分，一審以偽造文書罪判1年6月有期徒刑，賴母控告的殺人罪部分，由台中高分院發回台中地檢署續查，夏男針對偽造文書罪部分提起上訴，今天在台中高分院二審二度開庭，他向法官說，沒有犯罪的想法或做法，所謂的結婚就是一起過日子，未料賴生死亡後，竟被外界用陰謀論看待，認為他想要賴生的遺產而犯案。

    夏男今天在律師陪同下，穿著同款水藍色上衣出庭，審理時數度哭泣，極力為自己辯駁，庭訊後聲援賴生團體，在庭外舉著「公布監視器」、「婚姻無效」等紅色牌子緊跟夏男後方追問「死人不會講話」、「有沒有上香」、「你在法官面前裝委屈，只會假哭」、「請問你的真愛表現在那裡」、「道歉了嗎」等。

    夏男一反以往遭嗆不發一語，今天情緒激動的他聽到支持團體嗆聲，竟猛然回頭狠瞪，怒指嗆聲民眾問「你叫什麼名字」，還對在場維持秩序員警說「我要告她」，且不顧律師攔阻，扯下其中1名葉姓女子的口罩，還作勢下一個類似推擠動作，最後在律師勸阻收手，隨即搭車離去。

    葉女表示，當下被夏扯口罩，身心靈感覺很不舒服，但不會對他提告，因為「他不知悔意」、「不想浪費這個時間。」今天這個畫面如果讓法官看到，希望法官可以好好思考夏男究竟有無一絲愧疚。

    被夏男扯掉口罩的葉女。（民眾提供）

    被夏男扯掉口罩的葉女。（民眾提供）

    夏男最後在律師勸阻下收手，隨即搭車離去。（民眾提供）

    夏男最後在律師勸阻下收手，隨即搭車離去。（民眾提供）

    夏男在庭外遭聲援賴生團體舉牌抗議。（民眾提供）

    夏男在庭外遭聲援賴生團體舉牌抗議。（民眾提供）

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