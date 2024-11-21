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    首頁　>　社會

    美國副教授返台販售逾期蛋黃粉 海撈近7千萬黑心錢

    華肝公司負責人陳昌平等人涉嫌使用逾期蛋黃粉製作保健食品販售，上午被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    華肝公司負責人陳昌平等人涉嫌使用逾期蛋黃粉製作保健食品販售，上午被高雄高分院判刑。（記者鮑建信攝）

    2024/11/21 13:51

    〔記者鮑建信／高雄報導〕曾在美國知名大學擔任副教授長達18年，並有醫師資格的華肝公司負責人陳昌平，被控出售逾期蛋黃粉，或製作保健食品販售，不法獲利近7千萬元，高等法院高雄分院上午宣判，依詐欺罪判處陳等5人有期徒刑1年8月至3年8月不等徒刑。

    判決書指出，被告陳昌平為華肝基因公司及康喜科技公司負責人；鍾宜書任職華肝公司研發主任；林青蕙擔任董事長特助兼管理部門主任；彭靖崴則為倉管人員；徐文珍擔任華肝公司北區行銷業務經理。

    被告陳昌平等人，知悉含有「IgY」基因抗體的蛋黃粉已逾有效日期，仍對外銷售或以之為原料委託製成「IgY」系列保健食品甘益壯、健衛藥等，並自2011年至2018年間，以華肝公司及康喜公司名義銷售消費者獲取不法利益6900萬元。

    市府衛生局接獲民眾檢舉，報警檢方循線破獲，查扣逾期的蛋黃粉共計6375公斤。

    高雄高分院上午宣判，依詐欺罪併處陳有期徒刑3年8月、鍾宜書併處徒刑2年6月、彭靖崴併處徒刑2年、林青蕙和徐文珍各併處徒刑1年8月，與原審大致相同，仍可上訴。

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