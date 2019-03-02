酒駕累犯「靈堂」上課將實施 學者認為連坐法更有效

2019-03-02 22:46

〔即時新聞／綜合報導〕酒後開車行為不可取，台灣社會對於酒駕零容忍已成共識，但每年還是有層出不窮的酒駕案件發生，當中更是有不少累犯，因此台北市區監理所決定讓酒駕累犯到靈堂參與講習，深刻體認酒駕對別人甚至自己造成的傷害。對此，有學者認為讓酒駕累犯上靈堂上課有些太過，應當效仿國外實行「連坐法」才是最有效的方式。

公路總局表示，台北區監理所為了讓酒駕累犯明確認知道酒駕對周遭其他人的危害，與新北市立殯儀館聯繫，以不打擾家屬為最高原則，將現場布置成告別式，還讓酒駕累犯看遺體冰櫃，在靈堂上道安講習，最快3月底實行試辦。

然而《聯合新聞網》報導，中央警察大學交通學系教授蔡中志認為，酒駕累犯通常都是自我控制較差的人，需要有旁人在測監督才不會出錯，舉例如美國或日本這些國家，針對酒駕犯實施連坐法，日本規定只要有人酒駕肇事，其同行友人、提供酒精的場所都被視為「幫助犯」，一併受罰，這樣才是最有效的方式。

另名同樣在警大交通學系執教的兼任副教授李克聰則坦言，讓酒駕犯到靈堂上課有些太過，認為要透過大數據分析來了解酒駕原因，還要區別教育程度，如果是無心初犯，加強宣導即可，但如果是累犯，就必須配戴電子標籤來監控行為。

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