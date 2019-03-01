吸毒被逮 女子痛哭道歉「媽媽，我真的很後悔！」

2019-03-01 13:36

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市艾姓女子2月28日晚間駕車違規停放在桃園區保羅街，被警方攔查，起出車內1組毒品吸食器與安非他命殘渣袋，艾女的媽媽接獲警方通知趕到派出所時，驚訝又生氣，讓艾女忍不住痛哭、不斷道歉。

艾女（40歲）2月28日晚間駕車行經桃園區保羅街時，違規停車在路旁紅線區並坐在駕駛座上發呆，桃園警分局大樹派出所警員陳俊彥、張耀元巡邏經過趨前勸離時，艾女一臉慌張地急著要開車離開，引起警方疑心。

警方攔下艾女盤查，仔細查看車內，果真發現後方座椅上，有1組毒品吸食器，艾女百口莫辯，只能配合警方盤查，又被警方從汽車置物箱內起出安非他命殘渣袋。

艾女被警方帶回派出所接受調查，艾女的媽媽接獲通知趕來，聽到警方解釋艾女將因毒品危害防制條例被移送法辦時，她既驚訝又生氣。

艾女見她的媽媽情緒激動，忍不住痛哭，還不斷向她媽媽道歉，她供稱，就是不想讓家人知道，才會駕車外出吸毒，豈料反而被警方查獲，而讓家人傷心難過，真的很後悔。

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