輕鬆抓到落跑移工 46歲所長跑3000公尺成績曝光網嚇歪

2019-02-28 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕46歲的左營分局博愛四路派出所長林明進，26日下午和警員林彥宇一同追捕2名越南籍逃逸移工，其中1名23歲移工跑了不到30公尺就因跌倒被捕，另一名36歲移工在丟下同夥狂奔300公尺後，就被林明進追上壓制，嚇得直問林：「你怎麼這麼厲害？」事後林明進才透露，原來他跑3000公尺只需要「12分鐘」，驚人的數據曝光後讓許多網友都驚呆，直呼「46歲這個速度，真的超猛！」

林明進和林彥宇26日下午4時30分巡經華夏路與重如街口時，發現2名男子騎著機車，一看到警方就立刻轉近小巷，便立即追了上去，但隨即2名男子就拋下機車，往高鐵方向分頭逃跑，雙方頓時形成追逐戰，所幸林明進平時就有積極鍛鍊身體，才短短狂奔300公尺就追上男子將他壓制在地。

事後林明進透露，他上個月3000公尺的跑步測驗，就跑出了12分5秒的佳績，對方當然「絕對不可能跑贏他」。事實上根據警政署訂定的標準，39歲之前的所有男警，必須在18分鐘內完成3000公尺才算及格，40歲標準是24分、50歲則是30分，而林明進12分鐘的佳績，根本是24分鐘的標準的「一半」。

消息曝光後許多網友都紛紛留言「46歲3公里12分，好猛」、「好恐怖的體能」、「我1K就12分囉，還會喘」、「46歲能這樣真的很猛」、「原來我當兵時還輸46歲的」、「超級強，這大概排前1%」、「這大叔有點帥啊」、「很多靠近50歲的員警，基本上只剩下開警車巡邏開單的功能」。

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