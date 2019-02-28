嚇壞老人家！徐耀昌岳母家遭空拍提告 檢這原因不起訴

2019-02-28 18:20

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣長徐耀昌於去年競選期間，他岳母位於南庄鄉的住家被人以空拍機拍攝，並被競選對手徐定禎陣營用以製成文宣抨擊，徐耀昌競選團隊提出妨害秘密告訴；不過，苗栗地檢署檢察官檢視拍攝內容，認為尚無涉及居住隱私等非公開活動，做不起訴處分。

徐定禎陣營於去年10月11月，發表「高官現形記」文宣，諷刺徐耀昌擁豪宅供養老、名車代步等，文宣裡並有空拍豪宅和雙B名車照片。

徐耀昌團隊當時駁斥，徐定禎陣營發送的文宣所指「南庄獨棟別墅」，是徐耀昌岳母自行花錢建構，已是近十年的老房子，何來「豪宅」之說？平常僅有縣長岳母居住，徐定禎陣營卻派人以空拍機偷拍，導致老人家受到驚嚇，並認為涉及妨害秘密罪，提出告訴。

檢警調查，空拍影像是簡姓男子於去年7月4日，以5000元代價，僱請彭姓男子使用空拍機，飛行徐耀昌岳母位於南庄鄉田美村住宅及附近土地上空。

不過，檢察官檢視空拍機所拍攝影像，內容雖有住宅外觀及周邊景物，但拍攝點離住宅有相當距離，且所拍攝之建物，是沒有加以掩蔽、可於公共空間目視所見，認為尚無涉及居住隱私等非公開之活動，與妨害秘密罪構成要件尚有未合，為不起訴處分。

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