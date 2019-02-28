解聘懷孕助理扯「偷口罩、坐醫師座椅」 牙醫診所挨罰30萬

2019-02-28 12:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕郭姓女子任職苗栗縣一家牙醫診所，半年後發現自己懷孕，喜孜孜告訴葉姓牙醫師，卻接到醫師娘「炒魷魚」的電話，苗栗縣政府認定是性別歧視（懷孕歧視）而處罰30萬元，葉姓牙醫不服裁罰提起訴訟，並指解聘郭女原因並非懷孕，而是不能勝任工作，包括常請假、把診所的口罩帶回家、坐在「醫生座椅」等，法院卻認為，葉醫師得知郭女懷孕，到醫師娘解聘郭女，僅間隔半個月，又難以解釋兩者無關，據此判決葉牙醫敗訴確定。

判決書指出，郭女在2016年6月獲聘任該牙醫診所的牙醫師助理工作，同年12月28日，她確認懷孕約兩個月，胎兒有心跳，告訴葉姓牙醫師喜訊，卻在約半個月後，翌年（2017年）1月15日接到醫師娘電話，以懷孕可能不適任工作為由解聘郭女，郭女向苗栗縣106年度防制就業歧視暨性別工作平等委員會申訴，該會認定葉姓牙醫師性別歧視（懷孕歧視）成立，依性別工作平等法處罰30萬元，葉牙醫師不服而提起行政訴訟，苗栗地院駁回，他上訴到台中高等行政法院。

葉姓牙醫師宣稱，不知道郭女懷孕，解聘之因是不能勝任工作，包括郭女常不依規定輸入病患資料，上班心不在焉，導致一台德國製消毒機當機，常坐在「醫生坐椅」與臨時請假，甚至以「改名」為由請假一天，實際並無改名，而是跟丈夫旅遊慶生，亦有把口罩帶回家等品性、操守不佳問題，另外，郭女經常要上廁所，卻是躲在廁所內講電話長達10多分鐘至20分鐘。

台中高等行政法院卻認為，一審認為，難以認定郭女有上述「不能勝任之情事」，如果郭女真是不能勝任，牙醫診所為何沒有輔導、指導等改善措施，也沒有相關懲處？更重要的是，郭女被資遣的時間，是在告知葉牙醫懷孕一事約半個月後，牙醫師難以說明解聘與郭女懷孕一事無關，據此判決葉姓牙醫敗訴，全案確定。

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