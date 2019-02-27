持槍與殺人有關聯...誤射死姪女 2罪合判18年6月

2019-02-27 17:27

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投魚池鄉60歲王姓男子前年10月返鄉，深夜與外甥女發生口角，住附近的王姓姪女來勸架，王男怒火中燒下開槍，卻射中王女背部，導致傷重身亡，王男被起訴後辯稱自己有精神病，惟醫療鑑定排除說法，且法官認為持槍和殺人有關聯性，故兩罪刑期合計，應執行18年6個月有期徒刑，併科罰金6萬元，褫奪公權7年。

60歲的王姓男子是在前年10月16日深夜，因不滿賴姓外甥女住在其旁邊，且其小孩哭鬧，兩人發生口角，他即揮拳毆打賴女，住附近的王姓姪女聽到吵架聲而出來勸架，王男盛怒下回屋裡拿出改造手槍，朝賴女的房子客廳開槍，打中站在客廳門邊的王姓姪女背部，子彈貫穿胸部從左胸竄出，王女倒地不起送醫不治。

王男逃亡10多天後被逮，南投地檢署去年3月依殺人和槍砲彈藥管制條例等罪嫌起訴，並求處重刑。

南投地院近日判決，其中王男非法持有槍械罪判3年8個月徒刑，殺人罪判15年6個月有期徒刑，過去數罪合併量處應執行刑時，常有打折的情況，惟該案法官認為持有槍彈才會殺人，兩罪有關聯性，因此刑期合計，共18年6個月，併科罰金6萬元。罰金若易服勞役，以1000元折算1天。因殺人危害社會治安甚鉅，故宣告褫奪公權7年。

法官在判決書中指出，王男曾辯稱他長期受精神病困擾，且開槍當日服用FM2藥物和喝酒，導致思慮降低，惟精神鑑定顯示犯行應與情緒與衝動失控有關，並未受精神障礙影響，故不予採信。

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