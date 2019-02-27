嫂子殺害小姑再以水泥封屍 判無期徒刑定讞

2019-02-27 15:47

〔記者張文川／台北報導〕新北市新莊區40歲婦人張芳馨，去年3月13日殺害長期不睦的小姑，再以水泥封屍掩蓋犯行，一、二審都認定她殺人手法殘忍，判處無期徒刑；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

檢警調查，張女因懷疑小姑與丈夫有染，且認為小姑常藉故趕人，雙方早有嫌隙；葉女則懷疑張女常以大聲開冰箱門等方式，製造噪音干擾睡眠，遂致電張女娘家，希望娘家能出面勸說。

張女得知葉女致電娘家一事，加上見到葉女在冰箱上貼著「小聲關冰箱門，謝謝」字條，更是不滿；去年3月11日，雙方口角推擠後，張女到超市購買5捲大型膠帶，預謀殺害小姑，但考量到年幼小孩而作罷。

但2天後早上，張女因發現小姑又再次打電話到張女娘家抱怨，怒火中燒，殺心再起，趁小姑洗完澡後將她推倒，跨坐在她身上，拿膠帶貼口鼻，小姑奄奄一息求饒，她仍嗆說：「你現在說對不起，也來不及了」，持啞鈴朝她頭部重擊數10下。

張女以為葉女已死，便到浴室清洗身上血跡，後來發現對方仍有一絲氣息，又把她拖到浴室內，把頭浸入澡盆活活溺死，將遺體拖進葉女房內，買水泥封屍。

張女犯後把房門反鎖，點燃精油掩蓋異味，生活起居照舊，丈夫誤以為妹妹去台東參加路跑而未起疑，但路跑公司人員後來向葉女的老闆說，葉女並未出席路跑活，她老闆才報案處理，警察到她發現葉女臥室有「水泥塚」，才真相大白。

張女認罪，一審認定符合自首，但因她預謀殺人且下手狠毒，判處無期；二審改認定不符自首條件，和死者家屬也只有「書面和解」，未支付任何和解金或提出賠償方案，但仍罪不至死，維持無期徒刑。最高法院今駁回上訴，全案確定。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/