燦坤門市店員侵占33支iPhone賺104萬 分期還錢獲緩刑

2019-02-27 12:53

〔記者張文川／台北報導〕在燦坤3C台北市信義店專責銷售蘋果品牌商品的宋姓男店員，前年5月至9月間利用職務之便侵占33支iPhone7、7 Plus手機，總價值103萬7300萬，開立不實出貨資料，向燦坤詐取3137元獎金；台北地院審理時，由於手機下落不明，沒有歸還，燦坤同意讓宋男分8年、96期分期賠償損失104萬就原諒他，同意緩刑，法官依業務侵占罪將宋男判刑8月，詐欺取財罪判拘役40天，緩刑2年。可上訴。

判決指出，宋男2011年至2017年任職於燦坤，專責蘋果品牌手機的銷售、庫存管理，2017年店長盤點庫存發現異常，他隨即離職，店方確認後報警。

檢方起訴調查，宋男持iPhone倉庫鑰匙，進入倉庫取走11支iPhone7、22支iPhone7 Plus，據為己有，再次內部網路以個人專屬的帳號、密碼，登入出貨及庫存管理系統，登載出貨33支，致使公司誤認而核發給他3100多元銷售獎金。

法院審理時，宋男認罪，但手機已流入市面無法歸還給燦坤，經調解程序達成分期8年、每月償還1萬餘元的和解方案，取得燦坤的諒解，法官考量宋男沒有前科，父親中風、母親打零工，他還積欠12萬元大學助學貸款，目前的工作月薪3萬多元，和解也有誠意，頗有悔意，因此輕判並緩刑。

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