中國手機有隱私風險 成大教授籲與不安全手機使用者分手

2019-02-16 15:34

〔即時新聞／綜合報導〕現在中國的華為手機因為隱私方面的疑慮，已在許多地方被禁用。成大教授李忠憲今天就呼籲大家，跟固執使用不安全手機的人分手。

李忠憲今天在臉書發文，談論中國資訊科技獨裁的議題，他更點出他的一位朋友明明知道天網、人臉辨識、社會信用體系等言論管制的事情，卻仍然排隊去買中國手機。他朋友認為只有跟國家機密、國防機密、政治人物相關的資料才有價值，並以為市井小民沒什麼資料價值，因此不用怕被監視。

李忠憲又說，他朋友認為隱私權並不是那麼重要，因為沒有什麼可以隱瞞、也不需要任何表達的言論自由，因為一無所知而且也無話可說。但他卻質疑，「如果有一天，我們成為喬治歐威爾預測下的社會，你有沒有責任？」

李忠憲表示，在知道朋友故意使用不安全手機後，他就決定封鎖對方的通訊，不再和他通話、分享照片、檔案、或想法，「你不需要言論自由，但我需要。你不需要個人隱私，但我需要，你可不可靠我不知道，但我明白知道我不能信任你的手機。」

李忠憲文末也呼籲大家跟固執使用不安全手機的人分手，「不會保護自己的人當然也不會保護朋友。」

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