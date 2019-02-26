驚險！竹62線路樹突傾倒 新竹縣議員差2秒撞上

2019-02-26 16:17

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣議員張益生在個人臉書貼文上說，他今天上午開車經過五峰鄉鄉道竹62線時，前方邊坡路樹突然倒下卡在路中央，他只差2秒鐘就可能撞上，生死一瞬間後隨即通知當地員警一起把路樹移開，恢復這段道路通車。

「真的不誇張，只差2秒鐘，我就跟各位拜拜了！」張益生今天上午開車到喪家悼念路途中，行經竹62線3K路段時，一棵邊坡上的路樹就倒在馬路上，他的車子差點撞上。

張益生說，經歷了生死一瞬間的震撼後，他立刻聯絡當地員警協助把這棵倒下來的樹移開路面，讓後面的車輛可以順利通行，而他在離開現場後不久，又遇上有大型貨車撞上路旁電線桿的事故，還好貨車司機人沒事，他也聯繫員警趕快到場處理。

張益生說，突然有路樹倒下這件事，凸顯了偏鄉部落道路安全問題，他會提醒縣政府和鄉公所儘速來檢視鄉道或部落聯絡道，是否有類似的樹木需要來做修剪或移除，以免未來又有路樹倒下影響交通，甚至造成過往人車被砸到的事故。

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