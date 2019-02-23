北市內湖民宅驚傳火警 受困母子救出1死1命危

2019-02-23 17:09

［記者陳恩惠／台北報導］台北市內湖區內湖路一段91巷弄內某棟社區大樓的1樓，今天下午4時驚傳火警，火勢隨著大量濃煙冒出，消防局據報，立刻派出多輛人車前往搶救，民眾表示疑似有2人受困屋內，經搶救發現，1名年約79歲黃姓老婦救出後已無生命跡象，緊急送醫救治，另名救出的48歲王姓男子則明顯死亡，2人為母子關係，火勢在30分鐘後撲滅，至於起火原因，仍待火調科進一步調查。

消防局119勤指中心今天下午4時15分據報，位於內湖區內湖路一段91巷102弄內大樓的1樓發生火警，由於當地是集合式住宅大樓，消防局不敢大意，立刻派出水箱車12輛、雲梯車2輛、特種車2輛，救護車5輛共53名救災救護人員前往。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/