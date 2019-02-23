高雄4女KTV前口角粉拳相向 路人驚：狠勁不輸男生！

2019-02-23 10:14

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市新興區錢櫃KTV今天上午有女客打群架，新興分局趕到現場處理，雙方互相認識，疑因意見不合激起舊怨，警方將陳、莊、羅、鄒姓等女子帶回派出所約制管束，雙方不提告，警方仍依違反社會秩序維護法函送法院簡易庭審理。

路人表示動手的全是女性，拚、狠勁不輸男生打架，其中一女抱著狗仍遭波及，慘遭對方拉扯頭髮，還有女子的臉遭指甲抓花，警方獲報趕到立即架開雙方的粉拳。

新興分局指出，前金分駐所於今天上午6時許，接獲錢櫃KTV店家報案有糾紛，警方立即調派線上警網及快速打擊部隊到現場以優勢警力壓制，並將雙方隔開，並立即將現場滋事女子強勢帶回派出所，避免衝突再次發生。

警方調查，陳姓女子（27歲）及莊姓女子（29歲）原是朋友關係，因於電話中相約友人的過程中，疑因意見不合，雙方約至錢櫃KTV對質、說明，陳女與另一方莊女、羅女（27歲）、鄒女（26歲）先到，4人在現場一言不合引發誤會，出現互相拉扯推擠，過程中導致陳女手部及頭部有挫傷。

警方到達後立即將現場滋事4女一併帶回依法偵辦，因雙方認識不提傷害告訴，警方仍依違反社會秩序維護法，函送法院簡易庭審理。

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