性騷慣犯混入活動 主辦方先找男學生盯梢真的逮到伸狼爪！

2019-02-22 19:39

〔記者陳慰慈／新北報導〕54歲陳姓男子被控對16歲制服女學生性騷擾，趁新北市政府舉辦活動人多時，張開右手掌心迎面朝女學生走去，碰觸其下體，鹹豬手行為當場就被發現，新北地院今依違反性騷擾防治法，判他有期徒刑3月確定，得易科罰金9萬元。

女學生指控，去年4月13日晚間7時許，新北市政府三樓多功能集會廳女廁旁邊，當下人很多，陳男迎面朝她走來，用右手掌心觸碰下體，當下她企圖揮開陳男，陳男卻裝作一臉沒事樣，有男學生發現異狀，將他抓住報警處理。

審理時，陳男坦承有碰觸到女學生身體，辯稱自己右眼失明、右腳行動不便，而當時因人潮眾多，所以不小心碰撞到女學生，否認性騷擾。

一審判陳男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，檢察官認為陳男一再矢口否認犯罪，除拒絕對女學生提出賠償，更未向女學生道歉，犯後態度惡劣，再犯可能性高，法院量刑過輕而提出上訴。

男學生證稱，因陳男先前有曾有性騷擾紀錄，當天主辦單位希望他幫忙注意陳男，活動中場休息時，他看到陳男往外走，在人群裡擠來擠去，後看見女學生轉身用手往後揮，覺得女學生可能是被騷擾，就過去抓住陳男。

法官表示，縱使陳男不良於行而不慎碰撞女學生，但在遭女學生揮開後，理應感到抱歉或提出解釋，而非裝作若無其事；再者，陳男以掌心碰觸女學生下體方式，顯然是刻意行為，與一般人走路手部自然揮動方式有異，因此不採信陳男辯詞，但認為一審判刑3月並無不當，駁回檢察官上訴。

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