麻豆貨車沿路漏油 害3機車犁田4人受傷

2019-02-22 18:11

〔記者楊金城／台南報導〕害人不淺，1輛貨車今天行經麻豆市區時，貨斗後載的機械用潤滑油因傾倒外溢，漏油在路面，油漬造成3起機車犁田摔車，有4人輕傷，警方找到肇事郭姓司機開罰，傷者暫未提告，警方並管制路段、連絡清潔隊花了2個半小時清除油漬路面，及時處理，未讓摔車再發生。

今天上午9點多，麻豆警分局接獲麻豆區興中路與民權路口發生1輛機車自摔的交通事故，麻豆派出所員警到場處理，發現事故原因係不明車輛油漬外漏，導致機車輾壓滑溜溜路面而犁田。

沒想到，警方隨後又接到2起機車犁田事故，3件摔車造成4騎士受傷，警方發現路面油漬沿台19甲線興中、民權路口往南至新生南路路段，長度近800公尺，成為「險路」。

分局緊急通報調派警力支援，分局長楊慶裕也到場協助，管制油漬路段交通，並連絡麻豆區清潔隊調派30多名隊員、車輛6部清除油漬，花了約2個半小時，將沾滿油漬路段全面清除完畢，確保用路人安全。

另方面，分局調閱路口監視器，查出肇事貨車車牌，27歲郭姓司機接獲通知，趕緊駛返現場，對後載潤滑油桶疑因貨車轉彎導致傾倒漏油到路面造成機車摔車，感到抱歉，將和傷者和解，分局依道路交通管理處罰條例30條1項2款，先對他開罰4500元。

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