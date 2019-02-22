綁錯人還逼簽和解書！台商在越南被打到頭破血流

2019-02-22 17:02

〔即時新聞／綜合報導〕嘉義一名在越南工作的黃姓台商，去年間在胡志明市，突然慘遭蕭姓台商及5名越南人毆打，還被刀子刺傷，全身傷痕累累，結果竟是一場綁錯人的烏龍。

據《蘋果》報導，去年5月21日晚間，57歲、在越南從事火鍋料生意的黃男，到胡志明市莊姓台商友人家中做客，過程中突然出現42歲的蕭姓台商，帶領著數名越南人闖進友人家中，以刀子要脅，強制帶走黃男，黃男被帶到車上，並在車中被圍毆、被刀子刺傷，黃男額頭出血、手臂也有刀傷，施暴時間逾2小時，期間莊男不斷以電話勸蕭男放了黃男，蕭男才赫然發現綁錯人了。

黃男控訴，蕭男得知綁錯人後，竟然還用刀子脅迫他簽下不追究此次傷害的和解書，黃男迫於情勢簽字，脫困後趕緊到警局報案，並請駐越南台北經濟文化辦事處提供協助，林姓法務秘書獲報前往公安局，當地警方從監視器畫面證實確有此事，黃男頭破血流、疼痛難耐，希望先到醫院治療，卻被警方訓斥並要求留下做筆錄，林姓秘書在場見狀竟沒幫忙，還要黃男配合警方，11點多終於離開，林姓秘書沒帶他到醫院，反而是送他到飯店後對他說，自己去醫院檢查，黃男自行前往醫院，好不容易透過翻譯和醫生溝通，但只照了X光就被丟在一邊，他只好自己用紗布稍微處理。

事後第3天，黃男不信任當地的醫療及警方，想拿到監視器影片後，回到台灣報警、看醫生，林姓秘書勸黃男，越南警方正在調查此案，應該留著協助調查，隔天黃男擔心遭遇不測，仍決定搭機回台，抵達台灣隨即到醫院治療，去年9月中旬，黃男拿到遭綁架時的錄音檔，隨即到嘉義水上分局報警。

外交部表示，駐越南胡志明市辦事處獲報立刻派員協助，並和當地外交部、外務廳聯絡，保障台灣人在當地的權益，我國同仁善盡職務、處理沒有不妥之處；全案於越南已進入司法程序；嘉義水上警方上月也已將此案送往地檢署辦理。

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