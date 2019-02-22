關到生蝨母 富少淫魔李宗瑞確定關29年10月

2019-02-22 11:08

〔記者溫于德／台北報導〕2012年8月間，27歲富少淫魔李宗瑞被控性侵14人、偷拍19人，遭最高法院判應執行刑29年10月定讞；高院後來裁定李應入獄服刑29年10月，案經抗告，今駁回確定。至於案發至今已被羈押、服刑逾6年的李，依規定至少仍需服刑8年餘至2027年，才達到服刑過半得申請假釋門檻，但屆時已年逾42歲。

李宗瑞元大證券董事李岳蒼的兒子，2009年7月至2011年時常到北市信義區夜店獵艷，再撿屍酒醉女子回家性侵，並偷拍性愛過程，性愛影片還曾廣為流傳，喧騰一時，事後被依強制性交、妨害秘密等罪起訴。

李一審被判22年4月徒刑；但高院加重改判至79年7月，定應執行為30年，其中未性侵僅遭偷拍的6人5件妨害秘密罪，判3年2月定讞。

李宗瑞後來就14件性侵提起上訴，最高法院2015年先就5女遭性侵、偷拍判決定讞，與妨害秘密罪合併應執行20年徒刑，其餘性交8人及1件未遂案發回更審。

高院更一審前年再判李宗瑞39年2月徒刑，最高法院去年8月認定李嚴重侵害被害人性自主決定權，導致被害人心靈嚴重受創，罪責重大，認同更一審判決符合證據法則，科刑合理，駁回上訴定讞。

高院去年12月25日定合併應執行刑29年10月，僅差2個月就達國內法定最重的刑度，全案今確定。

民事部分，李宗瑞共被18名女子索賠千萬元，最高法院已判李應賠償其中11人共2385萬元，另有多名女子私下與李以數十萬元不等金額和解後撤告。

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